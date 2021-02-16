Росстат назвал сферы с самыми высокими и низкими зарплатами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зарплаты россиян в пандемию серьезно сократились. Падение доходов ощутили почти во всех сферах деятельности, но есть и те отрасли, где смогли сохранить докризисный уровень оплаты труда.

По данным Росстата, в ноябре 2020 года средняя номинальная зарплата в России составляла 49,2 тысячи рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. В 2019 году россияне в среднем получали 46,2 тысячи рублей.

Сферы с высокими зарплатами:

Добыча нефти и газа – средняя зарплата 116,5 тыс.руб.,

Добыча металлических руд - 106 тыс.руб.,

Финансовая и страховая деятельность - 96,7 тыс.руб.,

Производство табачных изделий - 94,6 тыс. руб.,

Добыча полезных ископаемых - 89,7 тыс.руб.

Сферы с самыми низкими зарплатами:

Производство одежды - 20,5 тыс.руб.,

Гостиничный бизнес и общепит - 26,6 тыс.руб.,

Производство кожи и кожаных вещей - 27,5 тыс.руб.,

Производство текстильных изделий - 29,5 тыс.руб.,

Производство мебели - 29,9 тыс.руб.

- Мы видим в списке высокооплачиваемых нефтегазовую отрасль. Попасть туда сложно, комплекс не растет и дополнительное количество рабочей силы не требуется. К тому же, большинство вакансий связаны с серьезной квалификацией и бурильщика с улицы не возьмут, нужна подготовка. Поэтому там зарплаты выше, - отметил в беседе с NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

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