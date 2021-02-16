Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Песков заявил, что решение по льготной ипотеке пока не принято

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что этот вопрос рассматривается
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Песков заявил, что решение по льготной ипотеке пока не принято.

Песков заявил, что решение по льготной ипотеке пока не принято.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 16 февраля, что решение о продлении программы льготной ипотеки на данный момент не принято.

Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам».

А президент Владимир Путин поручил правительству проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.