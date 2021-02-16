Песков заявил, что решение по льготной ипотеке пока не принято. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 16 февраля, что решение о продлении программы льготной ипотеки на данный момент не принято.

Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам».

А президент Владимир Путин поручил правительству проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.