Песков заявил, что решение по льготной ипотеке пока не принято.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 16 февраля, что решение о продлении программы льготной ипотеки на данный момент не принято.
Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявляла, что необходимо завершить льготную программу ипотечного кредитования, «чтобы не приводить к избыточным рискам».
А президент Владимир Путин поручил правительству проработать снижение ставки по льготной ипотеке в России.