Госдума одобрила в I чтении снятие ограничений по возрасту для назначаемых президентом госслужащих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 16 февраля, приняла в I чтении проект закона, который снимает ограничения по возрасту для государственных гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности президентов России.

- На служащих, назначаемых или освобождаемых президентом, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет, - говорится в проекте закона.

В соответствии с действующей редакцией закона, предельный возраст пребывания на службе составляет 65 лет. Служащему, которые достиг данного возраста и замещает должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.

В пояснительной записке к новому проекту указывается, что в некоторых случаях есть необходимость продлить срок государственной службы самым опытным и высококвалифицированным руководителям, даже если они уже достигли возраста 70 лет.

Как сообщал сайт Kp.ru, законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых главой государства, внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Проект уже получил одобрение правительства страны и профильного комитета нижней палаты по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.