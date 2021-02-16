В Минсельхозе назвали условие для сохранения цен на колбасы и сосиски

Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном росте цен на колбасу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что не получали обращений о мясопроизводителей в связи с ростом цен на сырье. Так в ведомстве прокомментировали информацию и возможном повышении цен на сосиски и колбасы.

«Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен», - цитирует заявление Минсельхоза «Российская газета».

По данным ведомства, на 10 февраля цены на свинину составляют 151,8 рубля за килограмм, что соответствует уровню 2018-2019 годов. А вот цены на куриное мясо в стране даже снизились. Сейчас они составляют порядка 113,8 рубля за килограмм, тогда как в феврале 2019 года они составляли 114,9 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что в России переработчики просят ретейлеров повысить закупочные цены на готовую продукцию, в частности, колбасы и сосиски, и что это связано якобы с ростом цен на сырье, пишет «Свободная пресса».

В ответ на это в Национальной мясной ассоциации заявили, что повысить цены на мясную продукцию будет сложно. По словам главы исполнительного комитета организации Сергея Юшина, конкуренция на рынке мясопереработки и готовых изделий довольно серьезная, и любое повышение цен ретейлерами воспринимается крайне негативно, передает телеканал «360».