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Умные вещи

Apple представит три гаджета на первой презентации 2021 года

Главной новинкой станет умная метка AirTag
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Стало известно, что Apple покажет на первой презентации 2021 года

Стало известно, что Apple покажет на первой презентации 2021 года

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Появился список новинок, которые Apple покажет на первой презентации 2021 года. Мероприятие состоится уже в марте, сообщает инсайдер LeaksApplePro.

На презентации покажут как минимум три гаджета. Это новое поколение планшетов iPad Pro, умная метка AirTag и очередное обновление TWS-гарнитуры AirPods

При этом, главной новинкой все же станет метка AirTag, о которой говорят еще с 2020 года. С помощью этого гаджета можно будет найти абсолютно любую вещь - от ключей до автомобиля на парковке.

А для iPad Pro обещают дисплей miniLED и чипсет Apple A14, который поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Iphone научился распознавать лицо человека в маске. Теперь пользователи смогут легко разблокировать свой телефон с Face ID благодаря часам Apple Watch.