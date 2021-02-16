В Минцифре сообщили о дефиците IT-кадров в России

В России наблюдается нехватка IT-специалистов
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Дефицит квалифицированных кадров в сфере IT достигает от 500 тысяч до миллиона человек. Такие данные привел замглавы Минцифры Евгений Кисляков.
«Когда мы встречаемся с компаниями, которые участвуют в реализации «Цифровой экономики» или сами реализуют программы цифровой трансформации, и задаем им вопрос, какая помощь от государства им нужна в первую очередь, то практически всегда мы слышим про квалифицированные кадры», - цитирует Кислякова «Российская газета».
Замминистра добавил, что в настоящее время в российских вузах насчитывается порядка 80 тысяч бюджетных мест на факультеты информационных технологий. Однако чтобы повысить число будущих специалистов, с 2024 года государство планирует увеличить число бюджетных мест по этому направлению до 120 тысяч.
Евгений Кисляков выразил уверенность, что все выпускники этого направления точно смогут найти себя в современной экономии и реализовать свой потенциал.
«Мы видим это по заработным платам - работодатели вынуждены платить больше, потому что идет охота за качественными специалистами», - добавил замминистра.