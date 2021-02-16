Невролог рассказал, как уберечь себя от деменции

Врач рассказал, как не допустить развития деменции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возрастная деменция развивается из-за нарушения эластичности стенок сосудов. Об этом рассказал врач-невролог, руководитель центра неврологии доктора Шахновича Виктор Шахнович. Он добавил, что поскольку сосуды начинают стареть уже с 14 лет, когда организм еще вовсю развивается, то начинать следить за здоровьем необходимо как можно раньше.

«А что такое эластичность — это знание, какой у вас холестерин, какая у вас вязкость крови, какой у вас жировой обмен, какая у вас коагулограмма — это те анализы, которые делаются во всех лабораториях. Если там есть изменения, то нужно уже пойти к врачу неврологу, который должен уже разобраться, почему же у вас это происходит», — цитирует медика телеканал «360».

По совам специалиста, в условиях нынешней ситуации, когда на человека негативно влияют стрессы, недосыпы, экологическая обстановка, сдавать анализы и проходить обследования необходимо уже с 35-40 лет.

Невролог предупредил, что нестабильное артериальное давление и бытовая забывчивость уже служат поводом обратиться к врачу.