«Алроса» назвала 100-каратный алмаз в честь вакцины «Спутник V» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» решила назвать особо крупный алмаз весом в 100,53 карат «Спутником V», в честь первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 февраля, говорится в сообщении организации.

Алмаз ювелирного качества «Спутник V» имеет форму уплощенного октаэдра. Вес алмаза - 100,53 карат, а размер - 27,15х28,81х29,56 мм, он имеет выраженный светло-желтый цвет. Его добыли на россыпях северной Якутии.

- Алмазы такого размера и цвета являются настоящим чудом природы. Именно поэтому мы решили назвать этот уникальный кристалл в честь первой вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработали российские ученые. Препарат тоже является чудом, но уже сотворенным руками специалистов, - объяснил гендиректор компании Сергей Иванов, чьи слова цитирует агентство ТАСС.

Глава «Алросы» отметил, что появление вакцины от коронавируса является исключительным событием, благодаря которому у жителей страны появился шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни после эпидемии.