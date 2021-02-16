Диетолог назвал безопасную для человека порцию колбасы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня на прилавках магазинов такое разнообразие колбасных изделий, что разбегаются глаза. Но, оказывается, злоупотреблять данным продуктом нельзя. Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян назвал безопасную для человека порцию колбасы.

По словам врача, в неделю можно съедать не более двух-трех кусочков. Тогда продукт не нанесет вреда здоровью.

- Если съесть утром маленький ломтик, чисто для вкуса – это не принесет вреда. А вот если есть бесконтрольно, то могут возникнуть проблемы, - говорит диетолог в беседе с NEWS.ru.

Проблемы могут возникнуть не только из-за бесконтрольного употребления колбасы, но и сосисок, сарделек и других продуктов, где много насыщенных жиров.

- В сосисках и сардельках таких жиров 25-30%. А в вареных и копченых колбасах помимо жира есть холестерин. Так что нужно употреблять продукт дозировано, желательно не более одного кусочка два-три раза в неделю. Тогда ничего страшного не произойдет, — заверил Тутельян.

А вот называть колбасу «вредным продуктом» врач не стал. Но и до здорового она явно не дотягивает, так как содержит не менее 30% жира.

- В вопросе питания важно придерживаться меры и следить за количеством потребления продукта, - дал совет диетолог.