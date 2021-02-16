Россия и Пакистан подписали контракты на поставку оружия и ПВО Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Россия и Пакистан подписали новые контракты на поставку вооружение: противотанковых комплексов, средств противовоздушной обороны и стрелкового оружия. Об этом во вторник, 16 февраля, в ходе своего выступления в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021 заявил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.

Российская сторона пока что не прокомментировала данную информацию.

Во время выступления пакистанский генерал назвал Россию «хорошим другом» своего государства, с которым Исламабад намерен и дальше развивать отношения не только в военной сфере. Камар Джавед Баджва генштаба напомнил, что в последние годы Пакистан приобрел у России боевые вертолеты Ми-35.

Напомним, в 2014 году Россия и Пакистан подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент российская сторона поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Представители Пакистана также сообщали о заинтересованности в покупке у России танков Т-90, электронного оборудования и средств ПВО.