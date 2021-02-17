Вирусолог предупредил о повышенной летальности "британских" вариантов коронавируса

Вирусолог предупредил о повышенной летальности от "британских" вариантов коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученый-вирусолог, доктор медицинский наук, научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в беседе с kp.ru о том, насколько опасны "британские" разновидности коронавируса и можно ли их нейтрализовать.

По словам специалиста, он пока не видел официальных данных, которые бы говорили о том, что "британские" штаммы, включая "эдинбургский", могли бы хуже нейтрализовываться антителами.

- Есть подтвержденные данные по южноафриканскому штамму, для нейтрализации которого действительно нужен более высокий титр антител, и это очень неприятная информация. Британские разновидности, судя по всему, дают повышенную летальность (количество умерших от числа заболевших за определенное время, – прим. ред.), но нейтрализуются они антителами так же, как и остальные штаммы, - объяснил эксперт Альтштейн.

Также доктор напомнил, что на самом деле, вирус всегда существует только в виде мутаций, в связи с чем невозможно найти даже две совершенно идентичных частицы вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый штамм коронавируса в Британии: изменит ли он болезнь и сработают ли вакцины

«Комсомолка» разобрала ситуацию вокруг нового штамма коронавируса в Британии с вирусологом Анатолием Альтштейном (подробности)