В России цены на картофель и морковь выросли более чем на треть

В России за год стоимость картофеля и моркови в розничной торговле выросли более чем на треть. Таким образом, картофель подорожал на 40 процентов, а морковь - на 34 процента в годовом выражении.

Как передает РБК, официальные данные Росстата говорят о том, что за первые пять недель текущего года средняя стоимость килограмма картофеля выросла в российских магазинах до 30,9 рубля, что на 40 процентов выше, чем за аналогичный период годом ранее, а килограмм моркови стал стоить на 34 процента больше. Теперь его можно купить в среднем не за 27,5 рубля, а за 37 рублей.

Кроме того, согласно приведенным данным, подорожали и помидоры, цена которых выросла на 20 процентов до 173,6 рубля за килограмм, а огурцы стали дороже на 16 процентов - средняя цена 175,4 рубля, также на 10 процентов подорожал репчатый лук (27,8 рубля). В то же время цены на белокочанную капусту остались на прежнем уровне. Средняя цена составляет 21,4 рубля за килограмм.

Как уточняется, в среднем цены на ягоды, фрукты и овощи в январе текущего года выросли по сравнению с первым месяцем прошлого года на 16,3 процента.

В Минсельхозе пояснили, что на подорожание картофеля оказало влияние снижение производства данного продукта в связи с неблагоприятными погодными условиями. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков уточнил, что морковь подорожала из-за того, что в 2020 году ее посадили меньше, поскольку в 2019 году из-за перепроизводства цена продукта значительно снизилась.