Все для людей: жилье и городская среда – не чиновничий вопрос

Так, в регионе, в одном из первых в России, снесли все ветхое и аварийное жилье, признанного таковым на 1 января 2012 года. Сейчас взялись за то, что в аварийном состоянии считалось на 1 января 2017 года. По данным на 1 февраля уже перевыполнен план 2021 года.

На замену приходит комфортное, современное жилье.

«Тюменская область – один из немногих регионов России, где ежегодно строится более одного квадратного метра жилья на одного жителя. По итогам 2020 года мы построили 1 миллион 582 тысячи квадратных метров, на 7 процентов перевыполнив целевой показатель», – привел цифры Александр Моор.

В 2019 и 2020 годах в рамках нацпроекта жилищные условия улучшили более 3,5 тысячи человек, а всего к 2023 году планируется переселить свыше 9 тысяч человек.

На радость тюменцев активно реализуется программа по созданию комфортной городской среды.

За два года отремонтировано 38 дворов и создано семь общественных пространств, два из которых стали победителями федерального конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. На благоустройство общественных территорий за четыре последних года было выделено 6,7 млрд рублей. На эти средства в 15 муниципалитетах приведены в порядок 490 объектов, в том числе 137 общественных пространств и 353 дворовые территории.

В Тюмени появились экопарк «Затюменский», Гилевская роща и набережная Туры – услада глаз и сердец горожан, которые сразу полюбили здесь гулять – пешком и на велосипеде. Сегодня в областном центре – 64 км велодорожек. В перспективе планируется проложить 195 км, а также связать все велодорожки в единую сеть.

Что касается строительства набережной на левом берегу реки Туры, то уже проложен первый километр. «Проект не дешевый, но совершенно точно мы его реализуем, чтобы наша река со всех сторон была красивой и удобной для горожан и гостей города», — заявил Моор. Также к 2026 году в городе планируют благоустроить территорию около озера Алебашево.

Администрация региона довольна, что жители не устраняются от обсуждения, каким они хотят видеть свой город, и заинтересована в появлении своих, местных, архитекторов и специалистов по урбанистике.

Александр Моор: «Сегодня диалог с жителями по проектам благоустройствам — это норма. Я уже даже не представляю, как может быть по-другому».