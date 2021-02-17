Ситуация на рынке труда в России стабилизируется Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ситуация на рынке труда начинает стабилизироваться. В Минтруде сообщили, что официальными безработными числятся 2,5 млн человек. Это на 1,2 млн меньше, чем было осенью.

В январе 2020 года безработица в РФ составляла 4,7%, из-за пандемии показатели пошли вверх и в августе достигли пиковых значений – 6,4%, но постепенно ситуация стала выравниваться и к декабрю показатель опустился до 5,9%.

Представители сервисов по подбору персонала считают, что рынок труда достаточно оперативно оплавляется от последствий кризиса.

В «Авито.Работа» отметили, что число вакансий по итогам 2020 года выросло на 37%.

По данным сервиса Superjob.ru, активность бизнеса максимально упала в апреле, а к июню начался рост. если сравнивать февраль 2021 года, то он всего на 16% отстает от показателей февраля 2020 года.

- Это говорит о том, что работодатели не просто вернулись, они активно ищут кандидатов, пытаясь забрать лучших. Есть основания полагать, что экономика будет быстро оправляться от последствия ограничений, - отметила в беседе с «Известиями» руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.

Самые востребованные вакансии по данным сервиса «Работа.ру»:

Транспорт и логистика – увеличение на 25%,

Торговля - 21%,

Производство - 19%,

Услуги - 14%

По данным экспертов, уровень медианой зарплаты в стране увеличился на 17% с 30 тыс. до 35 тыс. рублей. Эти данные актуальны для работающих полный день.

В сервисе «Авито.Работа» назвали сферы, где зарплата росла быстрее:

Автобизнес +13%,

Строительство +13%,

Медработники и фармацевты +17%,

Неквалифицированные рабочие + 14%.

А вот снижение отмечено лишь в банковском секторе, там уровень оплаты труда сократился на 10 процентов.

Ранее финансовый аналитик объяснила, почему зарплаты курьеров в России бьют рекорды и как долго будет сохраняться подобная тенденция. Сегодня доставщики получают до 100 тысяч рублей, пишет ФАН.