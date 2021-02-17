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Путин обещал подумать над идеей использовать маткапитал на ремонт жилья

Он подчеркнул, что система с большим количеством лазеек притягивает мошенников
Анастасия РЫШКОВА
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Путин обещал подумать над идеей использовать маткапитал на ремонт жилья.

Путин обещал подумать над идеей использовать маткапитал на ремонт жилья.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями фракций Госдумы пообещал подумать над идеей о возможности использовать материнский капитал на ремонт жилья.

"По поводу маткапитала. К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивание маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим", - сказал президент, отвечая на вопрос лидера думской фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

Он также прокомментировал предложение о компенсации расходов выпускникам детских домов на вынужденную аренду жилья. Владимир Путин отметил, что в этой теме много административных вопросов, которые имеют бюрократический характер. Президент отметил, что эти темы еще подлежат рассмотрению в будущем.

"Например, только 25% в доме можно предоставлять детям-сиротам. И это является определенным ограничением, которое сдерживает решение этой проблемы. И на это надо посмотреть", - пояснил глава государства.

Также на совещании Путин оценил предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил платить матерям взамен за отказ от аборта.