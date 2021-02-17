Путин обещал дальнейшую поддержку волонтеров

Президент РФ пообещал поддержку волонтерам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава государства Владимир Путин пообещал волонтерским движениям, что власти и дальше будут оказывать им поддержку.

Глава государства подчеркнул, что все больше людей вступает в ряды добровольцев. Движение «набирает обороты и привлекает людей разных возрастов».

- Волонтерское движение, которое мы поддерживали и намерены поддерживать в будущем, мне очень приятно и важно, - отметил президент на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Владимир Путин подчеркнул, что волонтеры идут в те сферы, где их помощь особенно нужна. Это люди, «у которых душа болит за те или иные проблемы», которые готовы безвозмездно оказывать помощь нуждающимся.

- Мы будем и дальше делать все для того, чтобы волонтерское движение поддержать, - заверил глава государства.

В рамках указанной встречи глава государства отметил, что поручит разобраться в проблеме мошенничества на рынке недвижимости, в том числе речь пойдет и деятельности черных риэлторов.

И выразил надежду, что следующий созыв думы получит качественное наследство от нынешнего состава.