Минздрав РФ одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское министерство здравоохранения разрешило проведение третьей фазы клинических исследований однокомпонентной отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», разработанной центром имени Гамалеи. Такая информация в среду, 17 февраля, опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований министерства здравоохранения России.

Сообщается, что третья фаза международных клинических исследований препарата стартует 17 февраля 2021 года. Конец испытаний намечен на 28 января 2022 года.

В ходе исследования специалисты оценят эффективность, иммуногенность и безопасность данной векторной вакцины.

Напомним, в январе российский Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». В РФПИ сообщили, что это однокомпонентная вакцина в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, при этом на территории России флагманом будет «