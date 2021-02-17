Занятость по-новому и защита минимального дохода: Владимир Путин одобрил инициативы «Единой России»

Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» 17 февраля поддержал предложенные партией законопроекты, назвав их важными и неотложными. Руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов рассказал главе государства о двух важных инициативах: это поправки в закон о занятости, а также законопроект, защищающий гарантированный минимальный доход россиян.

Единороссы предлагают перевести полномочия центров занятости на федеральный уровень. Это позволит, во-первых, сделать их работу одинаково качественной по всей стране. А во-вторых, поможет специалистам искать и находить вакансии в других регионах. Благодаря межрегиональному взаимодействию центров профессионалы будут видеть, что их услуги востребованы в соседней области или крае, и смогут переехать на работу в другой субъект РФ. Это позволит со временем заменить внешнюю трудовую миграцию на внутреннюю, поскольку вакансии будут получать в первую очередь россияне, а не приезжие.

По словам Сергея Неверова, реформы также предполагают, что центры занятости из «бирж труда», куда безработные в первую очередь обращаются за пособием, превратятся в удобные клиентоориентированные организации.

- Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости, - рассказал Сергей Неверов. - Также необходимо расширить функционал платформы «Работа в России». Это позволит сократить перечень документов, которые необходимо подавать в службы занятости.

В ближайшее время поправки в закон о занятости будут внесены на рассмотрение в Госдуму. Владимир Путин поддержал инициативу единороссов и пообещал, что этот вопрос также рассмотрит Правительство РФ.

- Давайте совместно с Правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую, - сказал президент России.

Другой важный законопроект, разработанный партией, касается защиты гарантированного минимального дохода от списания за долги. Такой механизм поможет предотвратить ситуации, когда люди остаются буквально без денег на еду из-за того, что служба судебных приставов списывает средства с их счетов «под ноль».

- Реализация нашего закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга, - отметил руководитель фракции «Единой России».

Сергей Неверов сообщил, что партия представила законопроект в Госдуму 11 февраля.

- Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца, - одобрил Владимир Путин инициативу единороссов.

На встрече с главой государства Сергей Неверов также затронул тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Этот вопрос сейчас по поручению президента РФ прорабатывает Правительство, и единороссы также подготовили свои варианты его решения.

- Мы тоже направили туда ряд предложений, надеемся, что они найдут свое отражение в окончательном варианте, - подчеркнул Сергей Неверов, напомнив, что ранее единороссы уже внесли в закон поправки об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов.

Темы занятости и защиты доходов граждан - ключевые в работе «Единой России», партия разрабатывала эти законопроекты в течение нескольких месяцев. Поправки в закон о занятости фракция готовила совместно с Министерством труда РФ. Осенью 2020 года вопрос о необходимости гарантий минимального дохода поднял глава «Единой России» Дмитрий Медведев. Руководитель единороссов подчеркнул, что эта проблема обязательно будет включена в народную программу партии на выборах в Госдуму.