Шведская газета заявила, что старания ЕС в программе вакцинации "оборачиваются фиаско". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведская газета Dagens Industri выпустила материал, в котором объясняется, почему ЕС необходимо закупить российскую вакцину от коронавируса.

Автор статьи Фрида Валльнор подтвердила слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее признала, что старания Евросоюза развернуть программу вакцинации "оборачиваются фиаско".

Отмечено, что ЕС сильно отстает от остального мира по количеству вакцинированных граждан - всего пять процентов жителей — этот показатель ниже, чем в Израиле, США, Великобритании и Сербии.

Она подчеркнула, что вакцинация является вопросом здоровья, а не геополитики.

"Эту позицию, похоже, разделяют многие европейские представители власти", — говорится в статье шведской газеты.

При этом Франция также выступает за приобретение у России вакцины,

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступает за закупку российского препарата. Идею применения на своих территориях поддержали и канцлер Германии Ангела Меркель, и ее австрийский коллега Себастьян Курц.

"Аргументы у всех них одинаковые: ЕС нужно больше поставщиков, чтобы ускорить вакцинацию. С этим трудно не согласиться", — напоминает издание.

Автор публикации отметил, что в гонке вакцин Россия удивила всех своим невероятным успехом, который был оценен и авторитетным медицинским журналом The Lancet, который дал "благословение" российскому препарату.

Журналистка призвала ЕС не отвергать "Спутник V" только потому, что он российский. Она напомнила, что в 2015 году центр имени Гамалеи разработал и вакцину от лихорадки Эбола.

"По сути, все это касается легитимности ЕС. Мы все еще можем избежать фиаско", — заключила журналистка, подчеркнув, что речь идет о жизнях людей.