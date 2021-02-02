Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований российской вакцины «Cпутник V»

Ученые отметили высокую эффективность препарата "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"НИЦЭМ Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов фазы III клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность", — заявили в фонде.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что "Спутник V" не просто первая вакцина, но и одна из самых лучших в мире. Он подчеркнул, что прививка защищает от тяжелого заболевания полностью.

Напомним, что "Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в 2020 году. Об этом сообщил Владимир Путин 11 августа. Прививка стала первым препаратом от коронавирусной инфекции в мире. В первую неделю 27 стран прислали заявку на приобретение "Спутник V".

В данный момент российскую вакцину официально зарегистрировали более десяти стран.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что российская вакцина способна противостоять любой дозе корнавируса.