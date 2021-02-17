В Общественной палате объяснили, как получить компенсацию, если на машину упал снег с крыши

Как получить компенсацию, если на машину упал снег с крыши или поцарапали коммунальщики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зимой случаи падения сосулек или ледяных глыб на автомобили не редкость. Может ли собственник авто взыскать с кого-то компенсацию в таком случае, ответил зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате РФ Александр Холодов.

Он подчеркнул, что надо выяснить по каким причинам снег упал с крыши: его кто-то сбросил специально или вовремя не убрал. И в том, и в другом случае ответственность будет нести конкретный человек.

- Если снег упал сам с крыши частного дома, то виноват владелец недвижимости. Если многоквартирного – управляющая компания, что вовремя не следила и не убирала, - говорит Холодов Пятому каналу.

В случае повреждения машины стоит фото и видео автомобиля и места вокруг, а потом вызывать полицию, чтобы зафиксировать данный факт. После получить справку об отказе в возбуждении уголовного дела. Этого документа хватит, чтобы в досудебном или судебном порядке взыскать деньги с ответственной стороны.

- Снег может растаять, его могут убрать и потом будет сложно доказать, что именно произошло на месте. Часто коммунальщики после повреждения машин во дворе натягивают оградительные ленты и говорят, что человек сам поставил внутрь машину. То есть, необходимо иметь доказательства, а не только одни слова и эмоции, - заключил эксперт.