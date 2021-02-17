Эрдоган анонсировал смягчение ограничений по COVID-19 в Турции с марта 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Введенные в Турции ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции будут постепенно смягчать в марте текущего года, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом в среду, 17 февраля, в ходе беседы с журналистами заявил глава государства Тайип Эрдоган.

- Учитывая динамику борьбы с коронавирусом и достигнутые успехи, в начала марта мы начнем снимать ограничения. Мы разделим регионы на четыре категории - высокого риска, умеренного, среднего и низкого, и по этим группа будем принимать решения. Начнем с постепенно отмены комендантского часа по выходным, - сообщил президент.

В Турции также обнародуют дорожную карту относительно открытия ресторанов, кафе и других предприятий общественного питания.

В настоящее время в Турции действует комендантский час с 21:00 по 5:00 по местному времени в будние и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. В стране также действует масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию, а развлекательные заведения, в том числе рестораны и клубы, не работают. Заведения общественного питания обсуживают клиентов только «на вынос».

Тайип Эрдоган добавил, что в Турции от коронавируса уже вакцинировались более 5,5 миллиона человек. Как сообщал сайт Kp.ru, в январе глава государства также сделал прививку от инфекции.