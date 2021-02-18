Счетная палата оценила программу поддержки российских вузов «5-100» Фото: Анастасия Осипова

Вузы-участники проекта «5-100» в российских регионах не смогли выполнить ряд основных показателей результативности, но работа в рамках программы помогла учебным заведениям расставить приоритеты и акценты для дальнейшей деятельности, а также позволила некоторым улучшить свои позиции в международных рейтингах по итогам прошлого года. Такие данные содержится в опубликованных материалах Счетной палаты России.

Аудиторы также провели детальную оценку программы повышения конкурентоспособности на примере трех региональных вузов-участников проекта «5-100»: Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Казанском федеральном университете (КФУ) и Нижегородском государственном университете (ННГУ) за 2016-2019 год.

Сама программа была запущена в 2013 году, и к 2020 году предполагалось, что в сотню лучших мировых вузов войдет по меньшей мере пять российских, однако добиться этой цели не смог ни один из 21 вузов-участников проекта.

Тем не менее восемь вузов улучшили предметные рейтинги, попав в топ-100 отдельных списков ARWU, THE и QS.

В Счетной палате уточнили, что хотя сами цели программы реализовать не удалось, он был очень полезен в плане укрепления позиций университетов, которые смогли встроиться в «мировые тенденции реализации программ академического превосходства».

Кроме того, удалось нарастить удельный вес публикаций вузов-участников программы в журналах Web Science с 17,4 процентов (2012 год) до 33,3 процентов (2019 год).

Однако, в Счетной палате признают, что участие в программе углубило разрыв между вузами, которые участвовали в ней, и теми, кто был лишен такой поддержки государства.