Трусова не выступит в финале Кубка России 2021: Плющенко объяснил причину отсутствия Саши

Трусова пропустит главный турнир сезона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 18 февраля 2021 года, был опубликован предварительный список участниц финала Кубка России по фигурному катанию. Турнир пройдет 27-28 февраля в Москве и в числе участниц нет Александры Трусовой. А этот турнир является главным в сезоне, поскольку по его итогам сформируют сборную России на чемпионат мира.

Официально на этот турнир попала пока что лишь Анна Щербакова, победившая на чемпионате России. Ставшая второй Камила Валиева не поедет в Швецию из-за ограничений по возрасту. Так что же с Сашей?

- После чемпионата России у нее была травма, поэтому она восстанавливается и готовится к чемпионату мира, - пояснил для "Р-Спорт" тренер фигуристки Евгений Плющенко отсутствие Александры в заявочных списках на предстоящий турнир.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021, напомним, пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.