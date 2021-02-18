Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

Светлана Немоляева и Андрей Мягков. Фото: Кадр из фильма

Актриса Светлана Немоляева назвала Андрея Мягкова замечательным артистом, актером с большой буквы. Артистка выразила соболезнования в связи со смертью коллеги и добавила, что мир потерял большого актера.

«Для меня это утрата, прежде всего, как актера большого. Актера с большой буквы. Он замечательный артист. К сожалению, уходят целые поколения. Постепенно один за другим покидают эту землю, уходят в мир иной те, кто оставил такое огромное творческое наследие. Андрей Мягков был одни из таких актеров», - цитирует Немоляеву телеканал «360».

Актриса добавила, что искренне рада, что жизнь дала ей возможность познакомиться с таким потрясающим человеком, как Андрей Мягков.

«Я благодарю судьбу, что она меня связала с ним», - сказала артистка.

Напомним, о смерти Андрея Мягкова стало известно утром в четверг, 18 декабря. Артист, сыгравший Женю Лукашина из «Иронии судьбы», скончался от острой сердечной недостаточности.