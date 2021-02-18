В Москве пройдут испытания вакцины "Спутник V" среди детей 14-18 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве пройдут испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» среди детей от 14 до 18 лет. Об этом сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата.

Как пояснил Логунов, вакцина в отношении не разрешена, что с «нормальной регуляторикой», установленной не только в России. Он уточнил, что изначально все клинические исследования и клиническое применение препарата проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции.

«Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года», - сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале международных клинических исследований новой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», в которой примут участие 6 тыс. человек. Российская часть испытаний состоится на базе десяти московских поликлиник, и началась в четверг, 18 февраля.