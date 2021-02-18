Лев Лещенко об Андрее Мягкове: «Он для нас для всех был нравственным ориентиром»

Лев Лещенко прокомментировал известие о смерти Андрея Мягкова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал печальное известие о смерти народного артиста Андрея Мягкова. Исполнитель назвал актера нравственным ориентиром и добавил, что все роли Мягкова всегда были добрыми, открытыми и сердечными.

«Любимый актер, который для нас для всех был каким-то определенным ориентиром. Можно сказать, даже нравственным, потому что все его роли всегда очень добрые такие, очень открытые, сердечные. Я думаю, что многие будут печалиться и грустить по поводу этой утраты», - цитирует Лещенко Пятый канал.

Артист добавил, что лично не был знаком с Андреем Мягковым, но, как и все россияне, очень любил фильмы с его участием.

«Он один из самых любимых актеров нашей страны. Он — любимец народа, несмотря на то, что у него званий много всевозможных. Он, действительно, был любимый актер», — добавил Лев Лещенко.

О смерти Андрея Мягкова стало известно в четверг, 18 февраля. Артист умер ранним утром у себя дома.