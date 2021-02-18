В Госдуму внесли законопроект о единой цифровой платформе в сфере занятости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 18 февраля, в Государственную думу внесли проект закона о создании единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. Инициаторами проекта стала группа депутатов и сенаторов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предусматривает создание единой цифровой платформы, в которой дистанционной фактор поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Кроме того, проект обязывает ряд федеральные, региональные и местные органы власти, а также тех работодателей, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех своих рабочих местах.

В пояснительной записке к законопроекту уточнили, что нововведение усовершенствует государственную политику в сфере занятости населения.

«Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве», - приводит ТАСС сообщение авторов инициативы.