Продавцы предупредили о росте цен на импортные непродовольственные товары Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цены на непродовольственные импортные товары могут вырасти. Об этом предупредили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В объединении направили письмо в Минпромторг с объяснением ситуации.

Из обращения следует, что резко выросла стоимость морских и железнодорожных контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии. С октября 2020 года до января 2021 года стоимость логистики увеличилась до 600%.

Подобная ситуация не может не сказываться на стоимости товаров. Первым делом подорожание затронет бытовую технику и электронику. Ценник на них вырастет на 10-20 процентов, а стоимость других непродовольственных товаров увеличится на 5-7 процентов.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» подтвердили, что знают о ситуации и постоянно взаимодействуют с ритейлерами.

Ведомстве отметили, что планируют учесть фактор повышения стоимости контейнерных перевозок при анализе динамики цен.

Ранее в стране стали обсуждать возможность введения продуктовых сертификатов для малообеспеченных семей. Эксперты отмечают, что у предложения есть как плюсы, так и минусы, но на время пандемии оно может решить ряд проблем, сообщает Rt.