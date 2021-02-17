Продовольственные сертификаты для малоимущих в 2021 году: кому их дадут и как воспользоваться

Продовольственные сертификаты призваны помочь тем, кто живет за чертой бедности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Путин считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов для малоимущих. Об этом он заявил во вторник, 17 февраля 2021 года, на встрече с руководителями фракций Госдумы.

- Продовольственные сертификаты - мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно, - сказал президент.

Действительно, идея ввести продовольственные сертификаты или карточки для помощи малоимущим в России звучит регулярно. Как писала «Комсомолка», в декабре эту тему в очередной раз подняли в Общественной палате. Но многим идея пришлась не по вкусу. А всему виной засевшая у нас в подкорке ассоциация с талонами и их верным спутником - дефицитом. Хотя продуктовые сертификаты сейчас - это далеко не то же самое, что талоны на еду в перестройку. Талоны выдавали, потому что с продуктами была напряженка. А сейчас еды навалом, но позволить себе нормальное питание могут не все.

Продуктовые сертификаты – это не только помощь бедным, но и поддержка отечественного производителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Система продовольственных сертификатов со всех сторон положительная. Около 10 процентов населения России - это люди, которым с трудом хватает денег на еду, и сертификаты помогли бы поднять их уровень жизни, - говорит Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. - Продуктовые карточки есть и в Европе, и в Америке - например, в США по такой системе около 30 миллионов человек получают продовольственную помощь.

Ближе всего к воплощению этой идеи мы подошли в разгар валютного кризиса 2015 года. Тогда правительство разработало программу продовольственной помощи, по которой 15 миллионов россиян должны были получить карточки на еду. Но расчеты показали, что все это обойдется в 200-300 миллиардов рублей. И программу свернули: столько денег в бюджете не нашлось.

Сейчас ситуация поменялась. Но не потому, что денег стало больше. Появился механизм, который позволит понять: кому из россиян действительно не хватает денег на нормальную еду, а кто лишь прикидывается бедным, чтобы получить пособие продовольственную помощь.

Важно, чтобы на продовольственные сертификаты была возможность купить нормальную еду - мясо, сладости, фрукты, овощи и другие продукты, содержащие витамины. Фото: Олег ЗОЛОТО

- У нас несколько миллионов человек числятся безработными и не имеют дохода, но при этом заняты в «сером» секторе экономики, - говорит Алексей Зубец. - Система оказания продовольственной помощи, которая разрабатывается сейчас, предполагает подробную и глубокую оценку имущества и уровня дохода. Это поможет избежать мошенничества, лишних расходов из бюджета и предоставить продовольственную помощь тем, кто в ней на самом деле нуждается.

По словам эксперта, есть много способов оказать такую помощь.

- По продовольственным сертификатам можно предоставлять бесплатные продукты или давать скидки на продукты. А можно для каждого малоимущего открыть специальный счет. На него будут перечислять деньги и он сможет покупать на них определенные виды продукции: например, только российские товары и без алкоголя. Ведь продуктовые сертификаты – это не только помощь бедным, но и поддержка отечественного производителя, - говорит Алексей Зубец. - Главное, чтобы продовольственная корзина, которую покрывает сертификат, была достаточно широкой. Чтобы туда входило не только подсолнечное масло и макароны, но была возможность купить нормальную еду - мясо, сладости, фрукты, овощи и другие продукты, содержащие витамины. Если этот сертификат позволит купить продуктов на 10-15 тысяч рублей, это станет ощутимой прибавкой к пенсиям и пособиям и решит хотя бы проблему крайней бедности. Думаю, продовольственные сертификаты в России могут ввести до сентябрьских выборов в Госдуму.