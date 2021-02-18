Мясников заявил, что белые продукты способны вызвать «смертельный квартет». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о том, что белые продукты могут быть опасными для жизни .

"Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что белые рафинированные продукты способны вызывать "смертельный квартет". Так, при частом их употреблении может увеличиться талия, повыситься артериальное давление, уровнь сахара и холестерина.

В качестве доказательств своим словам Мясников провел опыт в прямом эфире. Он взял два стакана с белым и бурым рисом и добавил воду и йод. В стакане с белым рисом она стала фиолетовой. Таким образом врач отметил, что рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь.

Ранее Мясников рассказал, какие народные средства являются самыми опасными. Так, он отметил, что антисептические свойства марганцовки способны навредить слизистым оболочкам.