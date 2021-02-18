Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили тему мониторинга в Карабахе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону 18 февраля вопросы поставки российской вакцины и мониторинг в Нагорном Карабахе.

Эрдоган указал, что совместный центр в Агдамском районе успешно проводит работу по мониторингу соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он также отметил, что Россия и Турция должны приложить все усилия для того, чтобы режим продолжал соблюдаться.

Кроме этого президенты затронули эпидемиологическую тему. Политики отметили, что в будущем будут наращивать совместное сотрудничество в сфере борьбы с инфекцией. Президенты допустили возможность поставок российской вакцины и ее применение в Турции, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было подписано 9 ноября при участии российской стороны. Согласно документу, обе враждующие стороны прекращают режим ведения огня в районе Нагорного Карабаха.