ВОЗ: южноафриканский штамм коронавируса заразнее обычного Фото: REUTERS

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, оказался заразнее обычного. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

- Данный штамм является более заразным, так же как и британский. Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль, - сказала она в ходе брифинга.

Между тем на тяжесть заболевания новый штамм никак не влияет. Что касается эффективности вакцин, то на этот счет еще проводятся исследования.

Ранее ученый-вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о том, как новые штаммы коронавируса меняют болезнь. По его словам, пока, к счастью, не существует штаммов COVID-19, которые полностью обходят антитела человека. Даже агрессивный южноафриканский штамм нейтрализуется антителами, правда, слабее, чем другие варианты.