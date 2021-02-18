СБУ возбудила дело против замглавы Минобороны России Андрея Картаполова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская Служба безопасности возбудила уголовное дело против заместителя главы российского Министерства обороны Андрея Картаполова. Генерал-полковника заочно обвинили по нескольким статьям УК Украины. Об этом в четверг, 18 февраля, говорится в сообщении спецслужбы в социальной сети Facebook.

Картаполову вменяют якобы «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «ведение агрессивной войны» и «нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством»

- Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, будучи начальником ОП – заместителем начальника Генштаба России, спланировал и согласовал действия подразделений ВС страны-агрессора и контролируемых ей незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов, - утверждается в заявлении СБУ.

В украинском ведомстве заявили, что генерал-полковник якобы действовал "по предварительному сговору" с другими лицами из числа руководства Вооруженных сил России.

Кроме того, Андрея Картаполова обвинили в том, что в 2014 году он якобы «обеспечивал планирование и руководство российскими подразделениями во время их вторжения на Украину, участвовал в вероломном убийстве военных Украины около Иловайска и обеспечил вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей».

Напомним, что российские официальные лица неоднократно заявляли, что Москва не является стороной конфликта на Донбассе и выступает только как посредник в процессе мирного урегулирования.

При этом, Киев сам неоднократно демонстрировал свое нежелание вести конструктивные переговоры на Минской площадке.