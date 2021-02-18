Захарова: США понимают важность сотрудничества с Россией по вакцинам от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

США понимают важность сотрудничества с российской стороной по поводу вакцин от коронавирусной инфекции. Тезис, что американская сторона исключительно отрицательно высказывается о вакцинах российского производства, не является верным. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Например, новый госсекретарь США говорил по-другому. США готовы к обсуждению данной темы. Не стоит думать, что американцы не понимают, что на этом направлении нужно и важно с нами работать. Они очень хорошо это осознают, - отметила представитель внешнеполитического ведомства в интервью на Youtube-канале «Антонимы».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне американские дипломаты обратились к России с просьбой привить их российской вакциной от коронавируса «Спутник V» из-за нехватки американской вакцины. Несмотря на то, что регулятор в США еще не одобрил российский препарат, Госдеп разрешает своим сотрудникам самостоятельно принимать решение о вакцинации.