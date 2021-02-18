Попова заявила, что распространение коронавируса в России удается сдерживать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Распространение коронавируса в России удается сдерживать, однако все еще достаточно велик риск столкнуться с инфекцией. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

- Цифры регистрации новых случаев заражения коронавирусом снижаются с каждым днем, но 12 тысяч случаев в сутки – это все равно большое количество. И на самом деле зараженных еще больше, ведь есть бессимптомные носители. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока, - предупредила главный санитарный врач страны в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Анна Попова напомнила, что респираторные инфекции активизируются в середине января, феврале и марте. При этом, по ее словам, иммунная система к весне становится слабее, чем осенью, поэтому те, кто заболел в начале и в конце эпидемического сезона, тяжелее начинают переносить заболевания.

Ранее Анна Попова сообщила также, что в России нет распространения «британского» и других новых штаммов коронавирусной инфекции, только единичные случаи завоза.