Против пользователя «ВКонтакте» возбудили уголовное дело за угрозы властям Чехии

Публикации с угрозами в соцсети «ВКонтакте» могут стоить чеху свободы Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Чехии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публиковал сообщения с угрозами чешским властям.

Об этом рассказал журналистам представитель полиции страны Ярослав Ибегей. Он уточнил, что подозреваемый разместил в социальной сети «посты с угрозами физической ликвидации членов правительства Чехии» 11 и 12 февраля 2021 года, причем свои сообщения он «сопроводил фотографиями со сценами насилия».

16 февраля правоохранители возбудили против него уголовное дело по статье «Угроза организации теракта». На допросе подозреваемый уже признал свою вину, объяснив такие публикации желанием заставить чешские власти отменить ограничения из-за коронавируса, передает ТАСС.

Арестовывать его не стали, до суда мужчина будет находиться на свободе. Ему грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.