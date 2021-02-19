Минпросвещения РФ предложило ввести льготы на покупку путевок для семей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское Министерство просвещения предложило ввести меры поддержки в виде налогового вычета или скидки при покупке семейных путевок. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказала глава департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства Наталия Наумова на общественных слушаниях.

- Наше ведомство внесло предложение в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм о возможности предоставления льгот при приобретении семейной путевки или приобретения билетов, если семья намерена поехать отдыхать полным составом, - сообщила глава департамента.

Наталия Наумова отметила, что Минпросвещения ждет от других министерств отзывы о данном предложении в ближайшее время. Ведомство также предложило Ростуризму включить в российский национальный проект по туризму новую меру поддержки в виде кешбэка при покупке родителями путевки для своего ребенка в детский лагерь.