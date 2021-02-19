ЕС заявил о поддержке акций протеста в Испании из-за ареста рэпера Фото: REUTERS

В Европейском союзе поддерживают мирные акции протеста. Такое заявление сделал представитель Европейской комиссии, комментируя демонстрации в Испании в поддержку рэпера Пабло Аселя, отметив, что государство должно обеспечивать возможность проведения подобных акций.

«Мы поддерживаем мирные демонстрации и отвергаем любые формы насилия. В целом, что касается свободы волеизъявления, то государства - члены ЕС должны гарантировать условия для реализации этих свобод. К этому мы призываем и испанские власти», - сказал представитель Еврокомиссии, отметив, что в ведомстве «неоднократно повторяли», что мирные демонстрации являются фундаментальным правом во всех демократических странах.

Акции протеста в Испании начались во вторник, 16 февраля, когда арестовали рэпера Пабло Аселя, который приговорен к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций.

Во многих испанских городах мирные акции протеста перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Задержаны десятки человек, более сотни пострадали, в том числе правоохранители.