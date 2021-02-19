Автоэксперт объяснил появление незаметных для водителей дорожных знаков Фото: Архив "КП"

Появление на дорогах незаметных знаков – это проблема, которая знакома автомобилистам всей страны, от Москвы до Владивостока.

Даже установка в соответствии с ГОСТ не гарантирует того, что водители точно увидят знак. Но даже незаметный по каким-либо причинам указатель не освобождает от ответственности за нарушение.

- Знаки становится невидно по двум причинам. Первое – формальный выбор места для размещения. Вроде бы ГОСТ соблюдается, но не учитываются особенности местности. Второе – временные препятствия. Весной на деревьях распустились листья и знак скрылся от автомобилистов, - отметил в беседе с ФАН член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.

По его мнению, подобные знаки-ловушки зачастую устанавливаются специально. Водители даже не догадываются, что на том или ином участке пути действуют определенные ограничения, в итоге платят штрафы.

За порядком на дорогах Москвы следят без малого три тысячи камер. Приборы с каждым годом только умнеют. Сегодня они распознают более 40 нарушений. Адреса всех столичных камер - уже давно не секрет, их можно посмотреть на нашем сайте или на сайте ЦОДД. Но какие из них самые «злые» и даже «лютые»?