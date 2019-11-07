Дорожные знаки мира: у нас таких нет!

На самом деле их нигде не ставят напрасно или ради увеселения публики. Все знаки на дорогах спасают жизни. Соблюдать их и однозначно понимать ограничения просто необходимо. Любой дорожный знак - это призыв к особенной бдительности водителя для обеспечения безопасности на дорогах.

В1968 году в Вене был подписан документ «О дорожном движении, дорожных знаках и сигналах». Он установил единообразные правила дорожного движения, изображения дорожных знаков и значение прочих визуальных сигналов для большинства стран мира.

Однако с учетом местных обстоятельств (иногда отчаянных!) дополнительно устанавливаются особенные дорожные знаки. Они приняты только в данной географической точке, и больше их нигде не встретить.

Германия дает зеленый свет экологии

Ухудшение экологии сильно беспокоит педантичных немцев. Поэтому в различных землях Германии есть специальный обязательный дорожный знак, обозначающий экологическую зеленую зону (слово dieUmwelt переводится как «окружающая среда»), в которую ограничен доступ на автомобиле. Дополнительный знак определяет, на каком именно транспорте, с какого цвета экологическими наклейками*, означающими тот или иной уровень токсичности, въезд сюда разрешен.

Знаки располагаются таким образом, чтобы, увидев их, каждый мог развернуться и уехать, не въезжая в охранную зону. Иногда очень некстати ехать в объезд, но волей-неволей выполнишь это требование: штраф за его нарушение составляет80 €.

*Главная цель введения экологических зон — борьба за чистый воздух в городах. Наклейки (плакетки) бывают пяти цветов. Цвет плакетки соответствует уровню экологической безопасности авто (учитывается уровень сажи и оксида азота, который он выбрасывает в атмосферу): красный — 2 (самый низший уровень), желтый — 3, зеленый — 4, светло-синий — 5, темно-синий — 6 (самые чистые, с точки зрения экологии, автомобили). Уровни 5 и 6 введены с 2018 года и примерно соответствуют экологическим классам автомобилей Евро-5 и Евро-6. В прошлом же году начался ввод в действие синих/голубых («blau») экологических зон.

Плакетки (наклейки) нужны для всех автомобилей передвигающихся внутри экологических зон, кроме мототехники (мопедов, мотоциклов, трициклов и квадроциклов).

Придорожная фауна

Венская конвенция не запрещает изображать на дорожных знаках любое животное, если оно может препятствовать свободному проезду транспорта, и его появление угрожает безопасности. В итоге в качестве удивительных «картинок», которые встречаются на дорогах в разных странах, можно увидеть целый зоопарк.

Так, например, в Австралии и Папуа-Новой Гвинее есть предупреждающие знаки о вероятном возникновении на горизонте верблюдов, кенгуру и коал. В некоторых странах Африки перед водителем неожиданно могут «вырасти» носорог или бегемот, о чем тоже подается знак, в Гибралтаре (заморская территория Великобритании) настоящее стихийное бедствие — обезьяны.

Фото: bvoip.com

В Германии, Швеции, Израиле берегут лягушек

Или водителей от лягушек. Так или иначе в Германии, Швеции, Израиле, Англии, США и некоторых других странах прижился дорожный знак, указывающий на большое количество лягушек в данной местности. Это может быть угрозой как для них самих, если они угодят под колеса, так и для автомобилистов. От раздавленных земноводных проезжая часть может быть скользкой. Поэтому, увидев знак с изображением лягушки, следует замедлить ход.

Считается, что дорожный знак «Осторожно, на дороге лягушки!» был придуман в Израиле. Но это не так. Его предложили активисты Международной организации по защите флоры и фауны в 1984 году, посчитавшие, сколько ежегодно в мире на дорогах гибнет лягушек, которые играют важную роль в сохранении экологического баланса на планете.

Фото: centromedicogranvia.com

В Румынии водителей защищают от... пьяных

Власти румынского города Пекиквслед за Германией (на дорогах которой мэр Пекика и подсмотрел решение вопроса), установили вблизи баров и ресторанов, расположенных вдоль автомагистралей, дорожные знаки с надписью «Осторожно, лица в состоянии алкогольного опьянения». Местная автоинспекция с радостью одобрила инициативу, поскольку в состоянии алкогольного опьянения люди часто становились виновниками дорожно-транспортных происшествий.

США: Стоп для «автостопа»

Этот дорожный знак появился там, где зародилось и само движение автостопом - то есть, в США. Запрещен он в Неваде, Айдахо, Юте и Нью Джерси. Видимо, желающих таким образом проехаться с ветерком было так много, что они мешали равномерному движению транспортного потока и тем самым создавали опасные ситуации на автомагистралях. Находиться рядом с проезжей частью строго запрещено практически во всех странах мира, однако этот знак не дает возможности «голосовать» даже в прилегающих к ней «карманах».

Фото: gigazine.net

Спустившиеся с гор

В Финляндии, Дании, Швеции можно случайно столкнуться с выскочившим с гор прямо на проезжую часть лыжником! Только его и ждали! Так вот, чтобы водители действительно были готовы к такому «сюрпризу», был введен дорожный знак «Лыжники».

Сингапур: пожилым везде дорога

А в Азии с пиететом относятся к старшим. Например, в Сингапуре и в Южной Корее существует дорожный знак «Пожилые люди». И ты обязан притормозить, увидев его. С возрастом ухудшается зрение, слух, скорость реакции, поэтому пожилые люди не всегда могут быстро оценить ту или иную дорожную ситуацию и своевременно и адекватно на нее отреагировать. Водитель должен это учитывать. Подобные знаки устанавливаются, как правило, вблизи больниц, парков и домов престарелых.

Фото: NEN Gallery

Знаки на дорогах мира отображают все разнообразие нашей планеты. И соблюдать их обязательно, если хотите быть культурным водителем, который заботится о безопасности - своей, своей семьи, своей планеты.

Как мы убедились, большинство даже самых необычных для нас знаков так или иначе связаны со скоростным режимом. Почти все они указывают на возникновение неожиданных препятствий на дороге.