Навальный лично примет участие в обоих заседаниях Бабушкинского суда 20 февраля 2021 года

Алексей Навальный 20 февраля примет участие в обоих заседаниях Бабушкинского суда Фото: REUTERS

Алексей Навальный 20 февраля 2021 года будет лично присутствовать на двух заседаниях Бабушкинского суда Москвы по своим уголовным делам, сообщили в пресс-службе суда.

- Запланирована доставка Навального на оба заседания, - передаёт ТАСС слова представителей суда.

В пресс-службе также отметили, что 20 февраля в 11:00 пройдёт выездное заседание Мосгорсуда. На нём рассмотрят жалобу на замену условного срока по делу Ив-Роше реальным. В тот же день в 14:00 пройдёт выездное заседание мирового суда по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд по ходатайству ФСИН заменил условный срок Алексея Навального по делу Ив-Роше на 3,5 года заключения в колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Адвокаты Навального обжаловали решение Мосгорсуда.

Как сообщал сайт KP.ru, в субботу, 20 февраля, в Бабушкинском суде Москвы Алексей Навальный скажет последнее слово по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.