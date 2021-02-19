В Ленинградской области 3 тысячи человек в сутки делают прививку от COVID-19

Оба компонента прививки уже получили 7,6 тысяч ленинградцев. Фото: REUTERS

В Ленинградской области продолжается масштабная вакцинация: только за вчерашний день прививку от COVID-19 сделали более 2,8 тысяч человек. Почти половина из них пришли в поликлиники повторно, чтобы сделать инъекцию второго компонента вакцины «Спутник V». Всего же в регионе, по данным на 19 февраля, привились от коронавируса почти 25,6 тысяч жителей.

Обе прививки уже сделали 7,6 тысяч ленинградцев — это 29,5% всех пациентов, прошедших вакцинацию. Сейчас в Ленинградской области работают 29 прививочных пунктов, кроме того, еще 18 мобильных бригад выезжают на предприятия. С конца прошлого года в регион поставили почти 49 тысяч комплектов вакцины «Спутник V». Записаться на прививку ленинградцы могут на портале госуслуг или по телефону в районных поликлиниках.

Пациентов вносят в лист ожидания и приглашают на прием к врачу по мере поступления вакцины на пункты вакцинации. В первую очередь вакцину получают люди, находящиеся в зоне риска. С начала прививочной кампании от коронавируса привились 1,9 тысяч медицинских работников, 1,4 тысяч педагогов и других сотрудников образовательных учреждений, 443 социальных работника и 403 представителя силовых структур.