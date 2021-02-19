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Депутат Менделевич подсказал, как отучить молодежь пить алкоголь

Увеличения возраста продажи спиртного проблему не решит
Елена АКИМОВА
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Депутат Менделевич подсказал, как отучить молодежь пить алкоголь

Депутат Менделевич подсказал, как отучить молодежь пить алкоголь

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич подсказал способ, как снизить потребление алкоголя среди молодежи. По мнению парламентария, повышение возраста продажи спиртного никак не поможет в решении проблемы.

- Я не видел научных доказательств, что повышение возрастного ценза с 18 до 21 года приводит к снижению потребления спиртного, - отметил Борис Менделевич.

Справиться с проблемой можно только путем проведения грамотной социальной политики. А вот запреты ни к чему хорошему не приводят. В Советском Союзе вводили ограничения, что привело к росту употребления суррогатного алкоголя.

- Чрезмерное потребление алкоголя может иметь различные причины, причем нередко алкоголизмом сопровождается депрессия. В подобных случаях ограничения не решат проблему. Нужно действовать другими методами, — сказал собеседник ФАН.

Ранее в Минздраве допустили возможность повышения возраста продажи некрепкого алкоголя до 21 года. В ведомстве отметили, что чем раньше человек начинает употреблять спиртное, тем выше вероятность злоупотребления им в дальнейшем. Защита молодежи является самой важной задачей