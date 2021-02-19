Лавров: украинский режим нужен Западу, чтобы постоянно раздражать Россию

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, зачем Западу нужен так называемый украинский режим. По его словам, он необходим для того, чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики.

«Украинский режим нужен только для одного – чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики», - сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу РБК.

По его словам, Запад пытается всячески ослабить «все, что расположено вокруг нас», а именно – Белоруссию, Центральную Азию, а также Закавказье.

«Когда после успешной миссии президента Российской Федерации (Владимира) Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились – как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе», - отметил российский министр.

Лавров отметил, что западные партнёры Москвы «не хотят, не готовы и не умеют разговаривать на основах равноправия». По его словам, это правило распространяется и на Россию, и на Китай, а также и на другие страны.