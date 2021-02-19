В Латвии призвали ЕС ввести новые санкции против России из-за дела Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Kомиссия сейма Латвии по делам Европы утвердила позицию республики, которая заявляет поддержку введения новых ограничений Евросоюза в отношении Москвы, в особенности против тех, кто причастен к делу Алексея Навального и других российских оппозиционеров. Об этом сообщила глава комиссии Андра Терауда.

«Следует расширить имеющиеся санкции Европы против России. Самым подходящим было бы введение новых глобальных санкций против лиц, которые ответственны за преследование Навального и других активистов», - сообщила глава комиссии.

У законодательного органа в Латвии, которая является парламентской республикой, есть полномочия одобрять введение ограничительных мер.

Напомним, Евросоюз готовится в марте ввести новые санкции против Москвы. В понедельник, 22 февраля, состоится встреча глав МИД стран-членов ЕС, которые обсудят возможные ограничения в отношении России. Как писал сайт kp.ru, накануне появилась информация, что в Европейском союзе не считают обоснованными санкции против российских бизнесменов.