Четверть школьных чатов не защищены от мошенников Фото: Shutterstock

Более четверти школьных чатов оказались уязвимы для мошенников. Причина в том, что информация в них открыта для всех желающих и на подключение не требуется разрешение модератора.

Такие выводы озвучены в исследовании Skyeng. Эксперты провели анализ уязвимости и пришли к выводу, что проблемными являются 28% всех школьных чатов и сообществ.

Часто их участники обмениваются сканами и фотографиями документов, поэтому есть риск утечек персональных данных учеников и родителей.

76% педагогов публикуют в группах информационно-новостные сообщения, 14% пишут про успеваемость детей, а каждый десятый учитель (10%) – присылает фото с проведенных мероприятий и списки достижений детей. Но не все спрашивают разрешения родителей на публикацию подобных данных.

Согласно опросу, 12% педагогов не интересуются согласием, прежде чем поделиться данными об учащихся. Четверть учителей периодически интересуется согласием, а 63% всегда получают разрешение, прежде чем опубликовать сведения.

- Конечно, родительские чаты не являются в приоритете у злоумышленников, но в определенных ситуациях могут стать средством манипуляции, - отметил в беседе с «Известиями» GR-директор Skyeng Макар Гончаров.

Вовсе не обязательно, что мошенники устроят атаку на сам чат. Скорее всего, они воспользуются личными сведениями про участников и попытаются монетизировать их.

Ранее известный российский семейный психолог Вячеслав Немцов отметил, что школьные чаты несут в себе еще одну проблему. Часто там разгораются настоящие конфликты, которые приводят к печальным последствиям.

Это провоцирует жестокость в реальном мире. Порой учителя начинают неприязненно относиться к детям, пишет ФАН.