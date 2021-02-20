В Москве задержана гендиректор ТГК-2 Надежда Пинигина

Задержание прошло в Москве, сейчас Пинигину этапируют в Архангельск

В Москве задержана генеральный директор ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" Надежда Пинигина. Её подозревают в совершении экономических преступлений.

- Задержание прошло в Москве, сейчас Пинигину этапируют в Архангельск, - сообщил информированный источник агентству "Интерфакс".

Также уточняется, что Пинигину подозревают в злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. По данным источника, следствие проходит сразу в нескольких регионах России.

На сайте "ТГК-2" сказано, что компания - крупнейшая теплоэнергетическая корпорация в Центральном и Северо-Западном округах России. Деятельность компании осуществляется в пяти российских субъектах и Македонии."ТГК-2" является единой теплоснабжающей организацией в Архангельске, Костроме и Ярославле.

Надежда Пинигина заняла должность гендиректора ТГК-2 в ноябре 2016-го года. Её предшественником был Борис Кутычкин. С 2007 по 2015 год Пинигина занимала пост главы ОАО "Башкирская химия". Свою карьеру в нефтехимической отрасли Пинигина начала в конце 1970-х годов.