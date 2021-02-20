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Прокурор Екатерина Фролова о деле Навального: Суд подтвердил обоснованность приговора

Прокурор Екатерина Фролова прокомментировала журналистам заседание по делу Навального 20 февраля 2021 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Прокурор Екатерина Фролова прокомментировала журналистам решение суда после того, как в Бабушкинском суде Москвы завершилось рассмотрение апелляции адвокатов Алексея Навального на замену ему условного срока реальным.

Она заявила, что суд подтвердил обоснованность решения, которое принял 2 февраля Симоновский суд Москвы. Прокурор также отметила "неоспоримость нарушений, допущенных Алексеем Анатольевичем Навальным при исполнении наказания, назначенного приговором Замоскворецкого районного суда в декабре 2014 года", передаёт из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко.

- Симоновским районным судом города Москвы 2 февраля 2021 года не рассматривалось никакое новое уголовное дело, - уточнила Фролова.

Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию заседания суда.

Напомним, 2 февраля суд по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный: 3,5 года колонии общего режима. С учётом домашнего ареста политик должен был отбывать 2 года 8 месяцев, а сегодня, 20 февраля, суд сократил срок его заключения ещё на полтора месяца.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что прокурор Фролова заявила на заседании суда о более чем 50 нарушениях условий испытательного срока со стороны Алексея Навального.