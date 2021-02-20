Суд над Алексеем Навальным 20 февраля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Алексей Навальный во время судебного заседания. Фото: REUTERS

Как заявили в Мосгорсуде, оба процесса по делам Навального пройдут по многочисленным просьбам в один день в здании Бабушкинского суда. Сначала в субботу, 20 февраля, в 10.00 начнется заседание по апелляционной жалобе на решение от 2 февраля о замене условного наказания Алексея Навального на реальный срок - 3,5 года колонии. А в 14.00 продолжится слушание дела о клевете Навального на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Аретеменко.

- Разумеется, время второго заседания может измениться, если рассмотрение апелляции не закончится к 14.00, - отметили в Мосгорсуде.

Напомним, прокурор Екатерина Фролова попросила судью Веру Акимову оштрафовать Навального за его клевету на ветерана на 950 тысяч рублей, и по совокупности совершенных им преступлений отправить его в колонию общего режима на 3,5 года.

В этот же день на суде должно прозвучать и последнее слово Навального. Даже сложно представить, какую речь он может приготовить.

Ранее Навальный сравнивал суд с "фашисткой комендатурой", судью - с "обергруппенфюрером", прокурора спрашивал: сколько детей он съел с утра.

Доставят Навального в суд под усиленной охраной. Накануне блогер заявил, что в СИЗО "Матросская Тишина" его поставили на учет "как склонного к побегу". Это случилось после того, как его помощники в соцсетях опубликовали пост от имени Навального. В нем заявлено о том, что оппозиционер собирается "заточить ложку о стену".